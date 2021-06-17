ضبط مقيمَيْن تورطا في سرقة تجهيزات كهربائية بـ738 ألف ريال بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، ملابسات ضبط مقيمين اثنين، تورطا في سرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض ،بلغت قيمة مسروقاتهما (738,400 ) ريال.

وقال متحدث شرطة المنطقة (وفقا لوكالة الانباء السعودية -واس)، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمين من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية، في العقد الخامس من العمر، ارتكبوا 41 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح متحدث شرطة المنطقة، أن الجرائم تمثلت في سرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض، باستخدام مركبات مسروقة؛ حيث بلغت قيمة المسروقات 738,400 ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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