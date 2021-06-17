اخبار السعوديه

اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

4 أيام لانتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء بعسير

أعلن برنامج ⁧‫رسوم الأراضي البيضاء‬⁩ عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لـ حاضرة عسير...

3356924b63.jpgأبها: دوت الخليج
adc49d82a9.jpg07 ذو القعدة 1442 هـ

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة

سجلت مكة المكرمة اليوم أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 44 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية، أما نسبة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png07 ذو القعدة 1442 هـ
IMG-20210616-WA0055

إعلانات المشاهير على طاولة النيابة والتجارة

نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

مراكز مستقلة مرتبطة بهيئة تطوير مكة

علمت «دوت الخليج» بصدور الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى البند «ثامناً» من الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ
<iframe width=" />

42 عاما رسخت سوق حجاب في الذاكرة

ينهي قرار إغلاق وإزالة سوق حجاب، بالنسيم الغربي بالرياض، رحلة امتدت 42 عاما في ذاكرة سكان شرق العاصمة، حتى أن كثيرا من الشعراء نظموا...

icon-byline.pngالرياض: العنود المهيدب والرياض: أمجاد اليوسف
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

إجراءات صحية في منفذ الحديثة

تفقد مدير عام ‫الشؤون الصحية‬ في منطقة ‫«الجوف‬»، فارس مخيلف الرويلي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة ‫«القريات»،‬ منصور الرشيدي،...

icon-byline.pngالقريات: علي العطشان
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا