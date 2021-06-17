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4 أيام لانتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء بعسير
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لـ حاضرة عسير...
مكة تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة
سجلت مكة المكرمة اليوم أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 44 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية، أما نسبة...
إعلانات المشاهير على طاولة النيابة والتجارة
نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل...
مراكز مستقلة مرتبطة بهيئة تطوير مكة
علمت «دوت الخليج» بصدور الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى البند «ثامناً» من الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة...
42 عاما رسخت سوق حجاب في الذاكرة
ينهي قرار إغلاق وإزالة سوق حجاب، بالنسيم الغربي بالرياض، رحلة امتدت 42 عاما في ذاكرة سكان شرق العاصمة، حتى أن كثيرا من الشعراء نظموا...
إجراءات صحية في منفذ الحديثة
تفقد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة «الجوف»، فارس مخيلف الرويلي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة «القريات»، منصور الرشيدي،...
كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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