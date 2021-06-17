4 أيام لانتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء بعسير

أعلن برنامج ⁧‫رسوم الأراضي البيضاء‬⁩ عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لـ حاضرة عسير المعلن عنه وأكد البرنامج أنه على ملّاك الأراضي الخاضعة للنظام بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية ⁦‪idlelands.housing.gov.sa‬⁩ قبل انتهاء المهلة في 21 يونيو 2021، والمتبقي لها 4 أيام فقط.



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