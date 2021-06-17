مكة تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة

سجلت مكة المكرمة اليوم أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 44 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 85، أما المدينة المنورة والعلا ورفحا فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.

ومن المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.