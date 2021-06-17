مكة تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة

ومن المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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