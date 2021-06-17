إعلان نتائج الترشيح الأولي في كلية الملك خالد العسكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني، عن نتائج الترشيح الأولي لحملة الشهادة الجامعية.

وقالت اللجنة إنه للاطلاع على النتائج يرجى زيارة الموقع المخصص للنتائج من خلال إدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

يذكر أنه يجب في المرشحين للقبول في كلية الملك خالد العسكرية من حملة الشهادات الجامعية الشروط التالية :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ).

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية .

ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).

أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك (للتخصصات النظرية فقط)

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني ).

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي .

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