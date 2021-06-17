محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية أعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط. وبينت قوات التحالف احباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية ، واتخذت الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية . 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 03:36 PM التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط. التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط. أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية أعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط. وبينت قوات التحالف احباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية ، واتخذت الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية . الكلمات المفتاحية ، التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط. ،

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