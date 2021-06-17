، باحثون بجامعة جازان ينشرون بحثًا عن أعراض "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قصيرة المدى لدى ٦٠٠ ممن تلقوا لقاحي فايزر أو أسترازينيكا

نشر عضو هيئة التدريس الدكتور عبدالعزيز الحازمي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة جازان وفريق بحثي من وحدة الأمراض المعدية الناشئة والمستوطنة بمركز الأبحاث الطبية بالجامعة بحثًا طبيًا يناقش الأعراض الجانبية المتعلقة بلقاحات كورونا المعتمدة في السعودية.

جاء ذلك بدعم من جامعة جازان ممثلة في عمادة البحث العلمي وضمن جهود الجامعة المتناسقة مع جهود وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا وتحفيز المجتمع لأخذ اللقاح.

وذكر الدكتور الحازمي أن البحث قُبل في مجلة Vaccine وهي مجلة طبية مرموقة بمعامل تأثير 4 ومصنفة Q1، مشيراً إلى أن نتائج البحث مطمئنة بشكل كبير وخلصت إلى أن الأعراض الجانبية قصيرة المدى لدى أكثر من ٦٠٠ شخص ممن تلقوا لقاحي فايزر أو أسترازينيكا، ولم تكن لتختلف عن تلك التي تم إعلانها مسبقًا في التجارب الإكلينيكية للتطعيمات والتي الخليج 365 وأن أعلنتها وزارة الصحة السعودية، وتتراوح هذه الأعراض بين تعب عام وألم في مكان الوخز والتي لم تتعدى ليوم واحد لأغلب المشاركين في الدراسة، بينما هناك عدد كبير لم تسجل لديهم أي أعراض.

وأشار إلى أن البحث يعد واحدًا من عدة أعمال بحثية قائمة بوحدة الأمراض الناشئة والمستوطنة بمركز الأبحاث الطبية بجامعة جازان لدراسة الاستجابة المناعية للقاحات المعتمدة في السعودية بقيادة فريق من الباحثين في الجامعة يترأسه الدكتور عبدالله القيسي الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية بالجامعة.