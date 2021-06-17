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زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن م. عبدالله البدير، اليوم الخميس، مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جيزان مخطط 15.
جاء ذلك، بحضور أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، وعدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وكان في مقدمة مستقبليه عضو مجلس إدارة "صرح التقنية"، الرئيس التنفيذي لشركة" ساطعة التعمير"، المهندس صلاح بن سالم الغامدي، ومدير تطوير أعمال في شركة "صرح التقنية"، الدكتور ماجد بن عبدالعزيز المقبل.
واطلع، خلال جولته التفقدية على سير العمل بالمخطط "15" من مشروع الضاحية الذي يعد واحدًا من مشروعات البيع على الخارطة الذي تنفذه وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما استمع "البدير"، لشرح مفصل من القائمين على المشروع، وعن المرحلة الأولى لأعمال الوحدات السكنية والتي تضم 1،236 وحدة سكنية على مساحات تتراوح بين 300 و 500 متر مربع لكل وحدة، والمراحل المستقبلية للمشروع الذي ينفذ بقيمة إجمالية تقدر 3،310،702.695 ريالًا، ويضم عند اكتماله 4170 وحدة سكنية موزعة على أربعة نماذج، صممت لتلبي احتياجات المستفيدين على مساحة إجمالية تبلغ 4،245،464 متراً مربعاً متكاملة الخِدْمات للبنية التحتية والفوقية، مما يسهم في توفير متطلبات جودة الحياة للضواحي السكنية المطورة في المرحلة الحالية.
وأكد حرص الوزارة على تسخير جميع الإمكانيات والدعم لتمكين تسليم الوحدات قبل موعدها المحدد.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 03:29 PM
يضم عند اكتماله 4170 وحدة موزعة على 4 نماذج تلبي احتياجات المستفيدين"البدري" يتفقد مخطط "15" بمشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان
زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن م. عبدالله البدير، اليوم الخميس، مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جيزان مخطط 15.
جاء ذلك، بحضور أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، وعدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وكان في مقدمة مستقبليه عضو مجلس إدارة "صرح التقنية"، الرئيس التنفيذي لشركة" ساطعة التعمير"، المهندس صلاح بن سالم الغامدي، ومدير تطوير أعمال في شركة "صرح التقنية"، الدكتور ماجد بن عبدالعزيز المقبل.
واطلع، خلال جولته التفقدية على سير العمل بالمخطط "15" من مشروع الضاحية الذي يعد واحدًا من مشروعات البيع على الخارطة الذي تنفذه وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما استمع "البدير"، لشرح مفصل من القائمين على المشروع، وعن المرحلة الأولى لأعمال الوحدات السكنية والتي تضم 1،236 وحدة سكنية على مساحات تتراوح بين 300 و 500 متر مربع لكل وحدة، والمراحل المستقبلية للمشروع الذي ينفذ بقيمة إجمالية تقدر 3،310،702.695 ريالًا، ويضم عند اكتماله 4170 وحدة سكنية موزعة على أربعة نماذج، صممت لتلبي احتياجات المستفيدين على مساحة إجمالية تبلغ 4،245،464 متراً مربعاً متكاملة الخِدْمات للبنية التحتية والفوقية، مما يسهم في توفير متطلبات جودة الحياة للضواحي السكنية المطورة في المرحلة الحالية.
وأكد حرص الوزارة على تسخير جميع الإمكانيات والدعم لتمكين تسليم الوحدات قبل موعدها المحدد.
، "البدري" يتفقد مخطط "15" بمشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ،
المصدر : الخليج 365
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