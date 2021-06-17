، سنغافورة: قرار المملكة بشأن الحج يجسد تأكيدها على الاهتمام بصحة الإنسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدّته دليلاً على أن المملكة أولت أقصى اهتمامها للدليل العلمي والصحة العامة

أعرب وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة، ماساجوس ذو الكفل، عن دعم بلاده للقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، في قصر حج هذا العام بعدد محدود من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل أراضيها، نظراً للتطورات الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

وقال: هذا القرار يجسد تأكيد المملكة على أن صحة الإنسان وسلامته تعد من أولويات الدين الإسلامي ويتماشى مع النهج المحمود الذي اتبعته المملكة في أدارتها لهذه الأزمة، ودليل على أن المملكة أولت أقصى درجات اهتمامها للدليل العلمي والصحة العامة.

وقدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على التدابير الحاسمة والضرورية التي اتخذت خلال هذه الفترة العصيبة.