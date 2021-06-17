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رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة "مدرستي تبرمج" 2021م في مرحلتها الأولى، حيث تم تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلماً ومعلمةً؛ فائزين بالمسابقة.
وأوضحت المشرف على إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم رئيس لجنة المسابقة الدكتورة عهود الفارس أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام القيادة لقطاع التعليم ومنسوبيه، بإشراف ومتابعة وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع.
وأضافت أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 03:15 PM
بما شمل إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلماتوزير التعليم يكرّم الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج"
رعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة "مدرستي تبرمج" 2021م في مرحلتها الأولى، حيث تم تكريم 15 إدارة تعليم، و32 مدرسة، و40 معلماً ومعلمةً؛ فائزين بالمسابقة.
وأوضحت المشرف على إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في وزارة التعليم رئيس لجنة المسابقة الدكتورة عهود الفارس أن اختيار المملكة ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم الإلكتروني لم يكن ليتحقق لولا دعم واهتمام القيادة لقطاع التعليم ومنسوبيه، بإشراف ومتابعة وزير التعليم؛ لتحسين البيئة التعليمية ومحاكاة الابتكار والإبداع.
وأضافت أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة مع بدايات العام الدراسي المقبل، والتي تستهدف مهارات متقدمة في البرمجة والتصميم الابتكاري على المستوى المحلي للطلاب والطالبات؛ لإعداد المشاركين على المستوى العالمي، وتوفير بيئة خصبة لمشاريع طلابية واعدة.
، وزير التعليم يكرّم الفائزين في مسابقة "مدرستي تبرمج" ،
المصدر : الخليج 365
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