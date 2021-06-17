السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز الـ 33 ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم في تسجيل براءات الاختراع

المناطق - واس

حققت جامعة الملك عبدالعزيز ، المركز الـ 33 ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع بالمكتب الأمريكي ، وذلك عقب تسجيلها 71 براءة اختراع وبزيادة أكثر من 200% عن العام الماضي ، إذ انضمت للقائمة للمرة الأولى بتسجيل 34 براءة اختراع في عام 2019 محققة المركز 82 على مستوى العالم .

وبلغت براءات الاختراع في الجامعة لعام 2020م الصادرة من المكتب الأمريكي 71 براءة اختراع ، في حين أودعت الجامعة 92 ملف براءة اختراع ، وفسح 22 براءة اختراع تصدر خلال شهرين ، يذكر أن عدد الأفكار المقدمة في 2020 لمركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية بالجامعة تجاوز 322 فكرة تم قبول 126 فكرة وتوقيع 65 عقداً لتطويرها.

وجاءت تلك البراءات الصادرة ضمن أولويات الجامعة البحثية، حيث سجل 27 براءة اختراع في مجال الرعاية الصحية و22 في مجال تطوير الصناعات و18 في مجال استدامة الموارد الطبيعية و4 براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات.

كما شارك في الابتكارات 85 مخترع ومخترعة من 12 كلية على مستوى الجامعة، وسجل مخترعوا كلية الهندسة 24 براءة اختراع، بينما تمكن مخترعوا كلية الصيدلة في تسجيل 19 براءة اختراع، بينما نجح مخترعوا كلية العلوم في تسجيل 15 براءة اختراع.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، أن الإنجاز الذي تحقق باسم الجامعة والمملكة يؤكد حرص الحكومة الرشيدة على دعم الابتكار وتطويره ضمن رؤية المملكة 2030 ، مثمناً كافة الجهود المبذولة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وجهود المخترعات والمخترعين والكليات والقطاعات المشاركة في تطوير الابتكار والبحث العلمي في الجامعة وتعزيز مسيرتها نحو التميز والريادة.