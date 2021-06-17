شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصًا لمواطن أطلق النار على آخر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض ،

وكان أحمد بن مناجي بن علي نهاري - سعودي الجنسية - ، قد اقدم على قتل / عبدالله بن محمد بن منير الشهراني - سعودي الجنسية - , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

و تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني .