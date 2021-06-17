شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» تستقبل 79 ألف مكالمة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمملكة 79,684 مكالمة ورادة خلال أسبوع من تاريخ 6-9 يونيو 2021م ، فيما بلغ عدد البلاغات الاسعافية ، (19,166) بلاغاً اسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية ، حيث بلغ عدد الحالات المنقولة (8628) وتنوعت الحالات الإسعافية ما بين مرض معدي ، وحالات تصادم ، وإغماء ، وأزمة تنفسية وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر البلاغات الإسعافية عبر الرقم 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات ويوجد فيه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، إضافة إلى شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.