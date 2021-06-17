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«الهلال الأحمر» تستقبل 79 ألف مكالمة خلال أسبوع

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الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمملكة 79,684 مكالمة ورادة خلال أسبوع من تاريخ 6-9 يونيو 2021م ، فيما بلغ عدد البلاغات الاسعافية ، (19,166) بلاغاً اسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية ، حيث بلغ عدد الحالات المنقولة (8628) وتنوعت الحالات الإسعافية ما بين مرض معدي ، وحالات تصادم ، وإغماء ، وأزمة تنفسية وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر البلاغات الإسعافية عبر الرقم 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات ويوجد فيه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، إضافة إلى شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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