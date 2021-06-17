شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 134 مخالفة للاحترازات في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة حفر الباطن ممثلة في فرق الأمن والسلامة الشهر الماضي 120 جولة رقابية على المنشآت الصحية في المحافظة، أسفرت عن ضبط 134 مخالفة للإجراءات الاحترازية والنظامية والتي تم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكدت صحة حفر الباطن استمرار وتشديد الجولات الرقابية لتأكد من التزام كافة المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.