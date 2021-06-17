شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث القضايا المشتركة مع مندوب طاجيكستان الدائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثًا لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة السفير جونيبك حكمت.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم فيصل بن ناصر الحقباني.