شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يؤكد الاستفادة من الإرث التاريخي العميق للمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع العديد من الجهات ذات العلاقة في السياحة بالمنطقة.

ونوه سموه خلال الاجتماع بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتطوير المناطق السياحية وبناء هوية سياحية لكل منطقة، وإبراز عناصر القوة فيها لجذب الزوار، مشيراً سموه للكنوز الأثرية والتراثية والسياحية في منطقة حائل، وأهمية مشاركة الجميع في تقديم أوراق عمل ومبادرات ومشروعات سياحية نوعية تسهم في وضع حائل في مكانها اللائق على الخارطة السياحية في المملكة، وتطرق سموه لجهود وزارة السياحة والوزارات والهيئات الأخرى التي تحرص على التفعيل السياحي الأشمل في المنطقة.

وأكد سموه استعداد المنطقة للانطلاق نحو فضاءات أرحب، والاستفادة من الإرث التاريخي العميق، والمواقع الأثرية النادرة، وتفرد إنسان هذه الأرض بعطائه وشغفه وإبداعه في المجالات السياحية وغيرها.

ووجه سمو أمير المنطقة في ختام الاجتماع هذه الجهات بتقديم أوراق عمل متكاملة حول مستقبل سياحة حائل وهويتها والكيفية المثلى لتقديم حائل بالشكل الأفضل.