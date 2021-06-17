شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تشارك بـ 25 متطوعا في «عالمي التبرع بالدم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، شاركت هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية بحملة تطوعية بالتعاون مع بنك الدم المركزي وجمعية إيثار للتبرع بالدم، وتهدف إلى حث الناس على ثقافة التبرع بالدم مؤخرا، بأحد المجمعات التجارية الكبرى بغرب الدمام.

وقالت مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي: يشارك في هذا اليوم أكثر من 25 متطوعًا ومتطوعة من أعضاء هيئة حقوق الإنسان بالشرقية، وكذلك عبر منصة التطوع الخاصة بالفرع، والتي من خلالها يتم التسجيل والاختيار والمشاركة، والهيئة تشارك دومًا بالمشاركة في الحملات الوطنية والأيام العالمية؛ لما لها من دور في تثقيف وتوعية المواطن، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية مع جهات الاختصاص، سواء حكومية أو خاصة أو القطاع الثالث، كما أن القسم الطوعي بالهيئة يقوم بمهام عديدة ومحددة، تشمل الترتيب والتنظيم مع الجهات الحكومية والخيرية في الحملات والمبادرات بالإضافة إلى الأيام العالمية.

وأوضحت أن الهيئة شاركت مؤخرًا في العديد من الحملات والمبادرات التطوعية مع جهات حكومية وخاصة، وأبرزها التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية في حملة تنظيف كورنيش الدمام، الأمر الذي يعكس مدى أهمية مشاركة حقوق الإنسان في المحافل المحلية والدولية، فضلًا عن البرامج التي تقيمها الهيئة لنشر ثقافة الحقوق وتطبيق مبادئها وفق الشريعة الإسلامية.