أمين عام"التونسي للشغل" مهاجما الغنوشي: أنت سبب البلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، سهامه نحو رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، معتبرا إياه "سبب البلية".

وموجها كلامه لرئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قال أمين عام "التونسي للشغل" (أكبر منظمة للشغل في تونس ): "من يتحدث عن ربع ساعة عمل لم يعمل في حياته ولو دقيقتين".

وكان الطبوبي يعلق على ما قاله الغنوشي الأحد الماضي: "علموا أولادكم وبناتكم وأنفسكم أن لا نطفف في الميزان، فالمطفف من يتقاضى أجرا مقابل 8 ساعات عمل لكنه يعمل ربع ساعة فقط"، معتبرا أن البلاد "لن تتقدم بهذه الطريقة".

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الاتحاد بمنطقة الحمامات السياحية، حمّل الطبوبي كامل المسؤولية التي آلت لها البلاد إلى الغنوشي واتهمه بأنه "سبب البلية".

وخاطب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مسؤولي البلاد وعلى رأسهم الغنوشي ودعاهم إلى "احترام أنفسهم، خصوصا الذين لا يستطيعون تقديم شيء لتونس".

ويأتي حديث الغنوشي هذا، في وقت تدور فيه شبهات حول ثروته التي قيل إنها تخطت المليار دولار، ودور حركته الإخوانية في انهيار البلاد على المستويات كافة.