شكرا لقرائتكم التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
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التحالف : اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وأكد تحالف دعم الشرعية إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشيراً إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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