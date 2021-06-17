أسعار النفط تعكس اتجاهها وبرنت متماسك قرب 75 دولارًا للبرميل

وعكس سعر النفط اتجاهه بالمقارنة مع ما مرت به الأسعار في نحو عام، ليرتفع إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، ويقترب من مستويات 75$ للبرميل الواحد.

وتعد مصافي التكرير الأمريكية هي أهم العوامل الداعمة لأسعار أسواق الطاقة في الساعات الماضية، إذ سحبت مزيدًا من مخزونات الخام لزيادة النشاط وتلبية الطلب الآخذ بالتعافي.

وفي هذا الإطار صرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو حزيران مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى نحو 93%، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2020 قبل الضرر الناجم عن جائحة كورونا.

ويأتي انخفاض المخزونات مدفوعًا بالصادرات في مؤشر على تحسن الطلب في شتى أنحاء العالم، ليرتفع خام برنت 40 سنتًا في جلسة 16 يونيو إلى 74.4 $ للبرميل، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أبريل 2019، ومواصلا مكاسبه لليوم الخامس على التوالي.

وصعد الخام الأميركي إلى 72.15 $ للبرميل في الجلسة ذاتها، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، وارتفع خام برنت 44% هذا العام، كما زاد خام تكساس 47% مدعوما بتخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

وخففت أوبك+ قيودها غير المسبوقة على الإمدادات التي تبنتها العام الماضي، لكنها لا تزال تحجب ملايين البراميل من الإمدادات اليومية من السوق.