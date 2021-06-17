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مدير التطوع بالموارد البشرية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

مدير التطوع بالموارد البشرية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين

أشادت المبارك بالدور الكبير الذي يقومون به

متابعات الخليج 365 - الرياض

زارت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل المبارك منزلاً لإحدى الأسر الأشد حاجة والتي تعمل جمعية ترميم على إعادة تأهيله، حيث يشارك في ترميمه 40 متطوعاً ومتطوعة وبعدد ساعات تجاوزت 200 ساعة تطوعية رافقها في الزيارة مساعدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إبتسام الحميزي.

فرص تطوعية: 

وتم خلال الزيارة الاطلاع على عدد من الفرص التطوعية المتنوعة التي ينفذها المتطوعون والمتطوعات والتي شملت أعمال الدهان والكهرباء والسباكة وغيرها نتيجة المهارات التي اكتسبها المتطوعون وحرصوا على تنميتها منذ إلحاقهم بالأعمال التطوعية بالجمعية.

مدير التطوع بالموارد البشرية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين - متابعات الخليج 365

دور كبير: 

وأشادت المبارك بالدور الكبير الذي يقوم به المتطوعين والمتطوعات مع جمعية ترميم اللذين ساهموا في تحقيق أهداف ترميم وتقليل تكاليف أعمال الترميم من خلال العائد الاقتصادي من تطوعهم ونوعية الجهد الذي بذلوه ويعكس رغبتهم في العمل التطوعي، كما أشادت بدور مجلس إدارة الجمعية في توفير البيئة المناسبة للمتطوعين مما ساعدهم على الإجادة في عملهم وتطويره بصورة مستمرة.

مدير التطوع بالموارد البشرية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين - متابعات الخليج 365 مدير التطوع بالموارد البشرية تزور منازل ترميم وتطلع على تجارب المتطوعين - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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