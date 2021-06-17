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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17
الوزير الفضلي: جهود السعودية أسهمت في تحسين الأراضي ومكافحة التصحر
بهدف تنمية الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن المملكة تقوم بجهود رائدة في مكافحة التصحر عبر عدة مبادرات محلية وعالمية.
مبادرات المملكة:
ولفت الفضلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن مبادرات المملكة تأتي بهدف تنمية الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب ورفع مستوى الوعي البيئي وتنظيم الرعي.
مكافحة التصحر:
وشدد على أن هذه الجهود تسهم في تحسين الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر.
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