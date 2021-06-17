الوزير الفضلي: جهود السعودية أسهمت في تحسين الأراضي ومكافحة التصحر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن المملكة تقوم بجهود رائدة في مكافحة التصحر عبر عدة مبادرات محلية وعالمية.

مبادرات المملكة:

ولفت الفضلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن مبادرات المملكة تأتي بهدف تنمية الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب ورفع مستوى الوعي البيئي وتنظيم الرعي.

مكافحة التصحر:

وشدد على أن هذه الجهود تسهم في تحسين الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر.



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