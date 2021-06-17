السعودية | السعودية تجدد التحذير من التبرع للجهات الخارجية المجهولة

شكرا لقرائتكم السعودية تجدد التحذير من التبرع للجهات الخارجية المجهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت رئاسة أمن الدولة في السعودية التحذير من التبرع للجهات الخارجية المجهولة، مؤكدةً عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن التبرع للجهات الخارجية المجهولة التي تدعو للمساهمة في العمل الخيري خارج السعودية قد يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وكانت الرئاسة قد دعت في وقت سابق إلى تقديم التبرعات والأعمال الخيرية داخلياً وخارجياً عن طريق الجهات الرسمية المعتمدة، وعن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة. وكانت رئاسة أمن الدولة قد حذرت من التبرع عبر الجهات غير الرسمية أو غير المُعتمدة، وذلك تعزيزاً لسلامة العمل الخيري.

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وأوضحت أن التبرع عبر الجهات والمنصات المُعتمدة يُساهم في تعزيز الموثوقية، وتفعيل الطرق الآمنة للتبرع. كما حذرت الرئاسة من رسائل لجهات خارجیة مجهولة تقوم بإنشاء مواقع إلكترونية وتدعو لجمع أموال أو تبرعات للمساهمة في العمل الخیري خارج السعودية.