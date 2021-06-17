محمد بن مسعود - الدمام - تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).

جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة. 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 02:48 PM " الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة " الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة تم الإعلان قبل قليل عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).

جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد العربي والمنعقدة حالياً في مدينة جدة. الكلمات المفتاحية ، " الفيصل " رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم .. لدورة جديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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