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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم، قرارًا بتعيين الدكتور زهير أحمد يحيى أوآن عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة بجدة لمدة عامين.
واستقبل رئيس الجامعة، الدكتور عدنان الحميدان "أوآن" وهنّأه بمناسبة تعيينه؛ متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
وعبّر "أوآن" عن شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته الكبيرة، التي تُعد حافزًا له على تقديم المزيد من العطاء في سبيل رفعة ورقي التعليم بجامعة جدة، بما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها العلمية، والتي تحظى بدعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة رعاها الله.
جدير بالذكر أن الدكتور "أوآن" من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والعلماء المتميزين عالميًّا، حصل على شهادة الطب من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز، ثم أكمل التدريب في كل من الطب الباطني والكيمياء الحيوية الطبية في جامعة ماكجيل، وأكمل زمالة ما بعد الدكتوراه في علم وراثة أمراض القلب والأوعية الدموية، وزمالة طب القلب الوقائي والدهون السريرية من قسم أمراض القلب في مستشفى رويال فيكتوريا، وهو زميل للكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، الأكاديمية الأمريكية للكيمياء الحيوية السريرية، وجمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض الغدد الصماء، وحاصل على شهادة البورد الأمريكي والبورد الكندي.
كما تلقى درجة الماجستير في التعليم الطبي، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه مع مرتبة الشرف من قسم الكيمياء الحيوية والطب الجزيئي، بكلية الطب جامعة مونتريال.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 02:08 PM"أوآن" عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جدة
أصدر وزير التعليم، قرارًا بتعيين الدكتور زهير أحمد يحيى أوآن عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة بجدة لمدة عامين.
واستقبل رئيس الجامعة، الدكتور عدنان الحميدان "أوآن" وهنّأه بمناسبة تعيينه؛ متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
وعبّر "أوآن" عن شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته الكبيرة، التي تُعد حافزًا له على تقديم المزيد من العطاء في سبيل رفعة ورقي التعليم بجامعة جدة، بما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها العلمية، والتي تحظى بدعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة رعاها الله.
جدير بالذكر أن الدكتور "أوآن" من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والعلماء المتميزين عالميًّا، حصل على شهادة الطب من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز، ثم أكمل التدريب في كل من الطب الباطني والكيمياء الحيوية الطبية في جامعة ماكجيل، وأكمل زمالة ما بعد الدكتوراه في علم وراثة أمراض القلب والأوعية الدموية، وزمالة طب القلب الوقائي والدهون السريرية من قسم أمراض القلب في مستشفى رويال فيكتوريا، وهو زميل للكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، الأكاديمية الأمريكية للكيمياء الحيوية السريرية، وجمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض الغدد الصماء، وحاصل على شهادة البورد الأمريكي والبورد الكندي.
كما تلقى درجة الماجستير في التعليم الطبي، وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه مع مرتبة الشرف من قسم الكيمياء الحيوية والطب الجزيئي، بكلية الطب جامعة مونتريال.
، "أوآن" عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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