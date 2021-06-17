شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يناقش خفض رسم فاتورة مبيعات منتجات التبغ إلى 10 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات في شأن إعادة دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وذكرت مصادر صحفية أن المجلس يناقش خفض رسم فاتورة مبيعات منتجات التبغ إلى 10 % إلى 20 % بدلاً من 100 %، وذلك في جلسته التي سيعقدها الاثنين المقبل، وفقا لـ " الرياض ".

وكان الشورى قد رفض الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن.

ونصت أول الضوابط المقترحة على استحصال رسم سنوي ثابت على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ وتحصيل رسم 100 % من إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل.