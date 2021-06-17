شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تُشهر بمواطن ومقيم أُدينا بجريمة تستر في ‏المقاولات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية مصرية، بعد ‏صدور حكم قضائي نهائي بحقهما؛ لارتكابهما جريمة التستر ، ‏وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات، ‏بمدينة الرياض.‏

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وقالت الوزارة أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية ‏بالرياض، شملت: غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق ‏المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص.‏

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وتضمن الحكم كذلك شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة ‏النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر ‏عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير ‏عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين‎.‎