شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم "ضبع" في محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو مجموعة من الكلاب الضالة تهاجم أحد الضباع في قرية الكدس بمحافظة محايل عسير.

وظهر في الفيديو الكلاب بعد أن تسببت في إصابة الضبع بجروح بالغة، حيث أعرب أهالي القرية عن غضبهم من انتشار الكلاب الضالة بكثرة.

وفي وقت سابق كانت "صدى" قد رصدت مقطع فيديو متداول عن كلاب ضالة تعوي بصوت عال في حي الروابي ببريدة، مما سبب ذعر وخوف سكان المنطقة على أنفسهم وأطفالهم بسبب ذلك الخطر الذي يحدق بهم.

وأوضح المتحدث في الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عبدالكريم اليوسف، بأن الأمانة باشرت الحالة في حينها بتطبيق الإجراءات المتبعة لمكافحة الكلاب الضالة عبر الفرق الميدانية المختصة.