شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: احتساب أجر الإجازة السنوية شامل جميع البدلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه يتم احتساب أجر الإجازة السنوية وفقًا للأجر الفعلي شامل جميع البدلات.

وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه تحتسب أجر الإجازة السنوية وفقا للأجر الفعلي شاملًا جميع البدلات وذلك وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية أن البدلات، من حق الموظف أثناء تمتعه بالإجازة السنوية.