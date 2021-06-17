شكرا لمتابعة خبر عن أمين تبوك يدشن مشروعي النظافة الجديد بأكثر من 89 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي ال محفوظ صباح اليوم مشروعي النظافة الجديد والخاص بجمع ونقل النفايات ، والتي بلغ إجمالي تكلفتها تسعة وثمانون مليون وتسعمائه واربعون ألف ريال .

ويهدف المشروعين إلى تعزيز النظافة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الانجاز وتتبع المركبات بنظام ال GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظاً على الصحة العامة ، حيث يضم المشروع الأول 19 معدة ، و 355 حاوية ، ويعمل عليه 129 موظفاً ، فيما يضم المشروع الثاني 232 موظفاً ، و 22 معدة ، و 810 حاوية ، وتشمل ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيول) بالإضافة إلى عدد من سيارات المراقبين لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة .

وأكدت ال محفوظ حرص امانة المنطقة على بذل المزيد من الجهود؛ من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، وتقديم الخدمات البلدية بما يواكب تطلعات الأهالي وان هذا التدشين يأتي كمرحلة اولى لاعمال النظافة الانتقالي وستستكمل بعدة شركات اخرى خلال الفترة القادمة.