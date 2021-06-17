هيئة «الصحة العامة»: 10 نصائح لمكافحة كورونا خلال الاجتماعات

الرياض - محمد عبدالله - حثت هيئة الصحة العامة «وقاية»، على اتباع عدد من الإرشادات والإجراءات الهامة خلال الاجتماعات؛ وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجهت هيئة وقاية، بضرورة اتباع الإرشادات التالية لسلامة المدعوين للاجتماع، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

- الإفصاح عن أي أعراض للمرض أو عوامل خطورة مثل مخالطة لحالات إيجابية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو التواصل مع الجهة الداعية للإجتماع.

- توجيه دعوة الاجتماع للأشخاص المعنيين فقط وحصرهم إلى أقل عدد ممكن، مع حصر المقاعد على المدعوين فقط ووضع مسافة لا تقل عن 1.8 متر بين الكراسي.

- الالتزام الصارم بتطهير الأسطح البيئية وطاولات الإجتماعات، وتطهير أجهزة بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة والتركيز على الأماكن التي يكثر احتمالية التلامس.

- الحرص على التهوية الجيدة بغرفة الاجتماع ويفضل استخدام التهوية الطبيعية إن أمكن أو استخدام التهوية الاصطناعية.

- وضع ملصقات إرشادية عن المرض وطرق الوقاية منه في أماكن بارزة بما فيها قاعة الاجتماعات.

- وضع معقمات الأيدي على طاولة الاجتماعات وفي طريق الخروج من القاعة.

- عدم تناول الأطعمة والمشروبات خلال الاجتماعات، وإن لزم يتم استخدام أدوات شخصية أو ذات الاستخدام الواحد، كعبوات المياه البلاستيكية والصحون والملاعق والأكواب البلاستيكية أو الورقية.

- الحرص على مغادرة القاعة فور انتهاء الاجتماع مباشرة.

- يجب على الحضور أخذ متعلقاتهم وأدوات استخدامهم الشخصية، مثل الأقلام والمذكرات وعدم تركها على طاولة الاجتماع حتى لا يتم استخدامها من أشخاص آخرين مباشرة.

- تدريب العمالة المكلفة بالتنظيف على الطريقة المناسبة للتنظيف والأسطح الواجب الحرص على تطهيرها، مع الالتزام بتطهيرها قبل وبعد الإجتماع بشكل جيد وغسل اليدين قبل وبعد عملية التنظيف.

وأوضحت هيئة الصحة العامة، عبر الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال فترة الاجتماعات المنشور بموقعها الإلكتروني، أن هذه الإجراءات يتستهدف الموظفين في القطاع العام والخاص.

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