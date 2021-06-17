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شكرا لقرائتكم الأمن البيئي: بأيدينا نوقف نزيف الأراضي الخضراء ونحافظ على صحة الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمن البيئي: بأيدينا نوقف نزيف الأراضي الخضراء ونحافظ على صحة الأرض
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخاطر الجفاف والتصحر، حيث إنها مخاطر تستنزف الكوكب الأخضر.
مخاطر:
ونشرت أنها تهديد للأمن الغذائي وتسبب فقراً في التنوع البيلوجي، داعية إلى إيقاف نزيف الأرض باستعادة صحة طبيعتها وتحويل الأراضي المتدهورة إلى أراضٍ صحية لتعزيز اقتصاد العالم وزيادة الأمن الغذائي وإثراء التنوع البيلوجي والسيطرة على التغير المناخي.
دور القوات الخاصة للأمن البيئي:
وأكدت أنها من هذا المنطق تقوم القوات الخاصة للأمن البيئي بأدوار فاعلة في حماية الغطاء النباتي والحد من التصحر والتي أثمرت في تحقيق المملكة مؤخرًا المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر عدم فقدان الغطاء الشجري والخسارة السنوية في مساحة الأراضي العشبية.
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