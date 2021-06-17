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أعلن طبيب المنتخب الدنماركي، في بيان اليوم الخميس، أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، يوم السبت الماضي.
وقال طبيب الدنمارك، مورتن بوسن: بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة؛ تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.
وأكد أن هذا الجهاز بات ضروريًّا بعدما تعرض "إريكسن" لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.
الدنماركي "إريكسن" سيحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17
أعلن طبيب المنتخب الدنماركي، في بيان اليوم الخميس، أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، يوم السبت الماضي.
وقال طبيب الدنمارك، مورتن بوسن: بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة؛ تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.
وأكد أن هذا الجهاز بات ضروريًّا بعدما تعرض "إريكسن" لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
12:28 PM
طبيب المنتخب يكشف تطورات حالة اللاعب بعد أزمته الصحية
أعلن طبيب المنتخب الدنماركي، في بيان اليوم الخميس، أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، يوم السبت الماضي.
وقال طبيب الدنمارك، مورتن بوسن: بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة؛ تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.
وأكد أن هذا الجهاز بات ضروريًّا بعدما تعرض "إريكسن" لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.
، الدنماركي "إريكسن" سيحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب ،
المصدر : الخليج 365
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