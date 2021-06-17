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إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، والقاضي بتنفيذ مبادرة حسن الوفادة (مرحباً ألف في عسير) بالتزامن مع شعار (تنزه بحذر) للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أطلقت محافظة محايل المبادرة بمشاركة بعض الإدارات الحكومية وبإشراف مباشر وميداني من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.
اشتملت المبادرة على توزيع باقات ورد ولوحات ترحيبية بضيوف وزوار مصايف المنطقة الذين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب نظير أجوائها الخلابة ومناظرها الجميلة.
تحت شعار "تنزه بحذر".. محايل تطلق مبادرة "حسن الوفادة"محمد طيران الخليج 365 2021-06-17
إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، والقاضي بتنفيذ مبادرة حسن الوفادة (مرحباً ألف في عسير) بالتزامن مع شعار (تنزه بحذر) للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أطلقت محافظة محايل المبادرة بمشاركة بعض الإدارات الحكومية وبإشراف مباشر وميداني من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.
اشتملت المبادرة على توزيع باقات ورد ولوحات ترحيبية بضيوف وزوار مصايف المنطقة الذين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب نظير أجوائها الخلابة ومناظرها الجميلة.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
12:14 PM
إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة وتزامناً مع الموسم السياحي لعسير
إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير تركي بن طلال، والقاضي بتنفيذ مبادرة حسن الوفادة (مرحباً ألف في عسير) بالتزامن مع شعار (تنزه بحذر) للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، أطلقت محافظة محايل المبادرة بمشاركة بعض الإدارات الحكومية وبإشراف مباشر وميداني من محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم فلقي.
اشتملت المبادرة على توزيع باقات ورد ولوحات ترحيبية بضيوف وزوار مصايف المنطقة الذين يتوافدون عليها من كل حدب وصوب نظير أجوائها الخلابة ومناظرها الجميلة.
، تحت شعار "تنزه بحذر".. محايل تطلق مبادرة "حسن الوفادة" ،
المصدر : الخليج 365
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