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في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى مساء أمس.
ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًّا إلى حوالى 35.7 مليون جرعة.
وأفادت البيانات، بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.
"أكبر حملة تطعيم في التاريخ".. عدد لقاحات "كورونا" يصل إلى 2.5 مليار جرعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17
في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى مساء أمس.
ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًّا إلى حوالى 35.7 مليون جرعة.
وأفادت البيانات، بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
11:02 AM
المتوسط اليومي في العالم 35.7 مليون جرعة.. و313 مليونًا أعطيت بأمريكا
في إطار أكبر حملة تطعيم يشهدها العالم في التاريخ، كشفت بيانات لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه تم إعطاء مليارين و470 مليون جرعة من لقاحات كورونا في 180 دولة، حتى مساء أمس.
ووصل متوسط جرعات اللقاح المعطاة يوميًّا إلى حوالى 35.7 مليون جرعة.
وأفادت البيانات، بأنه تم حتى الآن إعطاء 313 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط الجرعات اليومية في البلاد الأسبوع الماضي 1.17 مليون جرعة.
، "أكبر حملة تطعيم في التاريخ".. عدد لقاحات "كورونا" يصل إلى 2.5 مليار جرعة ،
المصدر : الخليج 365
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