شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تقويم التعليم تعلن عن نتائج اختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى 1442، عبر موقع المركز الوطني للقياس (قياس) برقم الهوية.

وأوضحت الهيئة خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي والتي تضمنت : تحميل تطبيق توكلنا، التسجيل في التطبيق.

وأضافت انه يمكن تسجيل الدخول في التطبيق، حيث تظهر النتيجة فور دخولك على التطبيق على شكل إشعار.

والجدير بالذكر أن اختبارات التحصيلي هي اختبارات لقياس مدى استيعاب الطالب لما درسه على مدار السنوات الثلاث بالثانوية العامة.