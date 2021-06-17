شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء يحدد ميعاد تفعيل الطلبات على نظام سدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن أنه بدءًا من تاريخ 1 يوليو القادم، سيتم إيقاف الإجراءات التنظيمية (التسجيل، التعديل، التجديد) على النسخة السابقة من نظام (سدر) واستقبالها على النظام الجديد.

ودعت هيئة الغذاء والدواءجميع الشركات، إلى استكمال عملية ترحيل البيانات للاستفادة من الخدمات المقدمة في نظام (سدر) الجديد، من خلال الرابط

وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أن جميع طلبات التجديد والتعديل غير المكتملة في النظام السابق، لن يتم قبولها بعد تاريخ 1 يوليو 2021م.