شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتجسس على زوجته لتخريب علاقتها بصديقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سعى مواطن لتخريب علاقة زوجته بصديقتها، عن طريق مراقبة محادثاتهما ومكالمتهما، من خلال تحميل برامج تجسس وتصنت في جوال زوجته.

وأخذ الزوج نسخة من الرسائل التي كانت تدور حول زوج صديقة زوجته، وقام بحذف جزءا منها ثم أرسلها لزوجها، ما تسبب لها في حدوث مشاكل.

وعندما علمت زوجة المواطن بفعلته، طلبت الطلاق ورفعت ضده قضية، مطالبة بمعاقبته على التجسس والتنصت عليها، بحسب الوطن.

ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن الزوج قد يواجه عقوبة السجن عام وغرامة 500 ألف ريال، بتهمة التصنت والتجسس على الزوجة دون علمها.