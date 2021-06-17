«التعاونية»: تأمين كورونا للسفر خارج البرامج.. وإلزامي تحت 18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت شركة التعاونية للتأمين أن التأمين الدولي لا يشمل تأمين السفر الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن تأمين كورونا إلزامي على الراغبين في السفر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وذكر حساب «وحدة عناية العلماء» التابع للشركة – على تويتر- أن «تأمين كوفيد 19 للسفر مستثنى من برامج تأمين السفر الأخرى، وإلزامي على من هم أقل من 18 عاماً»

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: إن لديه تأمينًا دوليًا، فهل يشمل ذلك التأمين فيروس كورونا عند السفر له ولأطفاله؟

من جهة أخرى، أوضحت التعاونية للتأمين، أن تأمين كورونا للسفر مدته 30 يومًا، ويمكن تمديده إلى 60 يومًا أو 90 يومًا ابتداءً من تاريخ السفر.

يُذكر أن تأمين كورونا للسفر هو منتج تأميني جديد متاح للمواطنين، متضمنًا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو متاح اختياريًا لجميع المواطنين وملزم لمن هم دون سن الـ18 عامًا.

اقرأ أيضا:

التعاونية: تأمين كورونا للسفر يشمل جميع الرحلات الدولية

«الضمان الصحي» يكشف عن تفاصيل نظام تأمين كورونا للسفر والفئات الملزمة به