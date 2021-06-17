اخبار السعوديه

جولات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة والصيدلانية بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة الرياض أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية، مشيرة إلى أنها تتعامل بحزم مع البلاغات.

وذكرت صحة الرياض –عبر تويتر- أنها تواصل جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية.

من جهة أخرى، أوضحت صحة الرياض، أن مستشفى عفيف العام، نجح في التعامل مع ثلاث حالات معقدة في أقسام النساء والولادة.

اقرأ أيضا:

«صحة الرياض»: تدريب 2283 موظفًا على مواجهة أزمة

صحة الرياض تواصل تقديم خدماتها في مركز لقاحات كورونا بالخرج

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا