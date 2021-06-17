جولات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة والصيدلانية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة الرياض أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية، مشيرة إلى أنها تتعامل بحزم مع البلاغات.

وذكرت صحة الرياض –عبر تويتر- أنها تواصل جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية.

من جهة أخرى، أوضحت صحة الرياض، أن مستشفى عفيف العام، نجح في التعامل مع ثلاث حالات معقدة في أقسام النساء والولادة.

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