الحصيني: أجواء حارة الخميس وأمطار على 4 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يتسم طقس اليوم الخميس، بأجواء حارة نهارًا تميل للحرارة في أول الليل وتُصبح مُعتدلة في آخره.

رياح وأمطار

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحصيني إلى أن هناك نشاطا للرياح يكون من متوسط إلى قوي على المنطقة الشرقية والخليج وطريق الرياض، موضحًا أن الرياح على الشرقية تكون مثيرة للأتربة فيما تكون متوسطة على الساحل الغربي.

كما قال الحصيني، إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.

سحب رعدية ممطرة

ومساء أمس، توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون سحب رعدية ممطرة الخميس، يصحبها رياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، إن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية مستمر على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، فضلا عن نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح سطحية على البحر والخليج

ويشهد البحرُ الأحمر ريَّاحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف المتر في الجزء الأوسط، وحالته متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة، وارتفاع موجة من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.