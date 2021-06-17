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شراكة بين الصحة والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

شراكة بين الصحة والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة

بهدف تنفيذ برامج ومبادرات تطوعية صحية

متابعات الخليج 365 - واس

وقّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أمس، اتفاقية شراكة لتفعيل التعاون المشترك بين الجهتين وتنفيذ برامج ومبادرات تطوعية صحية.
وقع الاتفاقية، مدير عام صحة المنطقة الدكتور محمد الخلاوي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية مصلح الصبحي.

رفع الوعي:

وتهدف الاتفاقية إلى رفع الوعي والتثقيف الصحي لأهالي المدينة المنورة وزائريها من خلال تقديم الأنشطة والمبادرات والأعمال الميدانية التطوعية الصحية وتنفيذ عدد من البرامج النوعية وتفعيل الطاقات المتعددة في المجتمع المدني.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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