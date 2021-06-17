الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

شراكة بين الصحة والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - واس

وقّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أمس، اتفاقية شراكة لتفعيل التعاون المشترك بين الجهتين وتنفيذ برامج ومبادرات تطوعية صحية.

وقع الاتفاقية، مدير عام صحة المنطقة الدكتور محمد الخلاوي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية مصلح الصبحي.

رفع الوعي:

وتهدف الاتفاقية إلى رفع الوعي والتثقيف الصحي لأهالي المدينة المنورة وزائريها من خلال تقديم الأنشطة والمبادرات والأعمال الميدانية التطوعية الصحية وتنفيذ عدد من البرامج النوعية وتفعيل الطاقات المتعددة في المجتمع المدني.

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