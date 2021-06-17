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شكرا لقرائتكم رياح وأتربة على بدر وينبع حتى السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رياح وأتربة على بدر وينبع حتى السابعة
الحالة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
طقس اليوم:
وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
غبار:
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).
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