- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد رئيس العلماء ومفتي الديار بالرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن قصْر الحج لهذا العام 1442هـ على عدد محدود من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة؛ يأتي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس، باعتبار حفظ النفس من الضروريات الخمس.
جاء ذلك في برقية تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشار فيها "فتاحو" إلى أن إقامة شعيرة الحج مع استمرار الجائحة؛ يعرّض البلد الحرام لانتشار فيروس "كوفيد19" أكثر، وانتشار المرض يجعل البيت الحرام الذي مَن دخله كان آمنًا، بيتًا مَن دخله كان خائفًا.
وثمّن الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وحكامها الذين بذلوا كل ما في وسعهم في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة والعقول السديدة، وتوصيات الأنظمة الصحية العالمية.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:50 AM
ثمّن جهود قيادة السعودية في حماية الحجاج ومنع انتشار فيروس كورونا"رئيس علماء ومفتي مقدونيا": قرار المملكة حول الحج يوافق الشريعة الإسلامية
أكد رئيس العلماء ومفتي الديار بالرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن قصْر الحج لهذا العام 1442هـ على عدد محدود من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة؛ يأتي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس، باعتبار حفظ النفس من الضروريات الخمس.
جاء ذلك في برقية تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشار فيها "فتاحو" إلى أن إقامة شعيرة الحج مع استمرار الجائحة؛ يعرّض البلد الحرام لانتشار فيروس "كوفيد19" أكثر، وانتشار المرض يجعل البيت الحرام الذي مَن دخله كان آمنًا، بيتًا مَن دخله كان خائفًا.
وثمّن الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وحكامها الذين بذلوا كل ما في وسعهم في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة والعقول السديدة، وتوصيات الأنظمة الصحية العالمية.
، "رئيس علماء ومفتي مقدونيا": قرار المملكة حول الحج يوافق الشريعة الإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "رئيس علماء ومفتي مقدونيا": قرار المملكة حول الحج يوافق الشريعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.