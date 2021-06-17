عقوبات مخالفي العزل أو الحجر الصحي في السعودية.. اعرفها

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

أعاد الأمن العام السعودي، التذكير بأنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا".



وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه في تويتر أمس الأربعاء، أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابق.

ونوّه إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين، فإنه سيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.