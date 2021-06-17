شكرا لقرائتكم خبر عن تعر ف على سعر الدولار في مصر اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، في مستهل تعاملات البنوك وشركات الصرافة.



وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.599 جنيه للشراء، و 15.698 جنيه للبيع.

وبحسب "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي.

وهيمن سعر 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، منها، الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي،، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

وأطلقت مصر، الأربعاء، أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، التى سيتم إنتاجها من خلال شركة النصر للسيارات" الحكومية".

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمصر، إنه سيتم بدء إنتاج أول 100 سيارة كهربائية "E70 " بمصنع النصر للسيارات في يوليو/ تموز 2022.

وتستهدف الحكومة المصرية، بدء إنتاج السيارة الكهربائية "نصرE70"، بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

ومن المنتظر أن تبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نصر E70 نحو 58 % في المرحلة الأولى على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.91 جنيه للشراء، و 19.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و 195.01 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.02 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.93 جنيها للشراء، و22.07 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند 4.159 جنيه للشراء و 4.186 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى، 51.77 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، أمس.