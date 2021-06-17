- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، أن البرازيل سجلت 2997 وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونًا و628588 إصابة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 493693 وفاة.
مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 275010 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 203193 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15723 حالة بعد تسجيل 32 وفاة جديدة.
تونس
سجلت تونس 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 374 ألفًا و312 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 13 ألفًا و721 وفاة.
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:23 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةضحايا كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجل 2997 وفاة و65 حالة بتونس و32 بمصر
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، أن البرازيل سجلت 2997 وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونًا و628588 إصابة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 493693 وفاة.
مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 275010 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 203193 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15723 حالة بعد تسجيل 32 وفاة جديدة.
تونس
سجلت تونس 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 374 ألفًا و312 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 13 ألفًا و721 وفاة.
، ضحايا كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجل 2997 وفاة و65 حالة بتونس و32 بمصر ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ضحايا كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجل 2997 وفاة و65 حالة بتونس و32 بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.