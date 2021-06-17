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أتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس

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محمد بن مسعود - الدمام - توقع أن تكون الهطولات من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.

وقال عبر حسابه في تويتر: نشاط للرياح من متوسط لقوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان).

أتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:20 AM

توقع أن تكون الهطولات من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

أتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.

وقال عبر حسابه في تويتر: نشاط للرياح من متوسط لقوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان).

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، أتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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