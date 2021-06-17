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تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.
وقال عبر حسابه في تويتر: نشاط للرياح من متوسط لقوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي.
وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان).
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:20 AM
توقع أن تكون الهطولات من خفيفة لمتوسطة على المرتفعاتأتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس
تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.
وقال عبر حسابه في تويتر: نشاط للرياح من متوسط لقوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي.
وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان).
، أتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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