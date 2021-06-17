، أتربة ورياح وأمطار.. الحصيني يرسم ملامح أجواء الخميس ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقع أن تكون الهطولات من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره.

وقال عبر حسابه في تويتر: نشاط للرياح من متوسط لقوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية، مثيرة للأتربة، ورياح متوسطة على الساحل الغربي.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان).