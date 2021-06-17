شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..طالبات كلية الطب بجامعة تبوك يؤدين القسم في حفل تخرجهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أدت طالبات كلية الطب في جامعة تبوك، أمس الأربعاء، القسم في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة حضورياً برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

ووثق مقطع فيديو لحظة تأدية الطالبات القسم، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج في مقر الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية.

وأعرب رئيس جامعة تبوك عبد الله بن مفرح الذيابي، اعتزازه وتقديره لرعاية أمير المنطقة لهذه المناسبة الغالية.