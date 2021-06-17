«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون سحب رعدية ممطرة الخميس، يصحبها رياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، إن نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية مستمر على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، فضلا عن نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويشهد البحرُ الأحمر ريَّاحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف المتر في الجزء الأوسط والاوسط، وحالته متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط والاوسط

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالدرجة المئوية: